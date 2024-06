Вечна младост: Учените откриха ген, който блокира стареенето

У чените може би са с една стъпка по-близо до разкриването на тайните на борбата със стареенето, съобщава Мейл онлайн.

Те са установили, че стимулирането на ген, който всички притежаваме, може да забави скоростта, с която клетките ни се износват.

Китайски учени се натъкват на откритието, докато изучават ДНК на плодови мушици. Те установяват, че един-единствен ген на насекомото определя дали то ще умре младо.

Изследователите проверяват този ген в база данни за хора и откриват 93% съвпадение с човешки ген, известен като DIMT1.

В лабораторни изследвания специалистите излагат човешки клетки на радиация, за да предизвикат увреждане, което донякъде е сравнимо с възрастовото деградиране, което се случва при хората.

На каква възраст считаме някого за "стар"

Данните показват, че клетките с "подсилен" ген DIMT1 стареят с 65% по-бавно от непроменените клетки.

Екипът се надява, че откритията ще дадат тласък на изследванията за начините, по които може да се активира този ген при хората чрез методите на съвременната медицина.

Изследването е публикувано в списание Nature Aging.

Както човешкият ген, така и този на насекомите променя формата и структурата на митохондриите си, което играе роля за балансирането на оксидативния стрес, стимулиращ процеса на стареене. Митохондриите са отговорни за производството на енергия, от която се нуждае клетката – те са като „електроцентрали“ в телата ни, които доставят енергията, за да функционират клетките. Ако не получават необходимата им енергия, тъканите или органите на тялото не работят правилно - и това води до стареене.

За да открие тези гени против стареене, екипът анализира 1283 ДНК сегмента при насекомите и е открива неописания ген CG11837, регулиращ продължителността на живота им.

Scientists identify new gene that could beat aging https://t.co/Kxq5EyVN9d