Фалшива мистерия: Светлините, които объркаха цяла Аризона

Н а 13 март 1997 г. в небето над Финикс, щата Аризона, се появява поредица от пет светлини във V-образна форма. Имало над 700 предполагаеми свидетели, които са видели светлините, включително пилоти, полицаи и военни, които се позвънили на телефонната централа на Националния център за докладване на НЛО, искайки обяснение. Как обаче едно такова събитие се превръща във фалшива мистерия и обърква толкова много жители на градчето? Нека разгледаме различните версии, които повдигат много въпроси и правят толкова интересен този случай.

Националният център за докладване на НЛО съобщава, че първото обаждане за светлините е постъпило около 20:16 ч. на 13 март 1997 г. от пенсиониран полицай в Полдън, Аризона, който се намира на около два часа северно от Финикс. След това Националният център за докладване на НЛО започнал да получава множество обаждания на юг от Полдън, които предполагали, че светлините се движат в югоизточна посока.

Някои описват светлините като кълба, други - като триъгълници. Голям брой свидетел обаче описват явлението като част от един-единствен масивен кораб, който не издава шум. Около 22:00 ч. в небето се появява втора група от девет светлини. Техник на лазерен принтер на име Дана Валънтайн твърди, че е станал свидетел на кораба от двора си във Финикс.

"Можехме да видим очертанията на масата зад светлините, но всъщност не можеше да се види самото тяло", съобщава той. "Беше по-скоро като сиво изкривяване на нощното небе, вълнообразно. Не знам точно какво беше, но знам, че това не е технология, която обществеността е чувала преди".

