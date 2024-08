Чудо или наука: Как "птиците на Исус" ходят по вода

Ж ивотинският свят е пълен с мистерии, които изглеждат като чудеса: бразилска боа, която ражда, без да е била в близост до друга змия; риби, които падат от небето; и кой би могъл да забрави хрътка, която някак си е оцеляла след 100-минутен цикъл в пералня?

(Във видеото: Най-голямата пица в света и магистрали от времето на маите)

Има обаче една група птици, които от години запленяват учените.

Тези птици са яканите. Тяхното чудо? Ходенето по вода, или поне привидното ходене по вода, което им е спечелило прозвището "птиците на Исус".

Различните видове якани, които се срещат в тропическите райони на Азия, Африка, Австралия и Северна и Южна Америка, обитават всякакви водни басейни - от блата и мочурища до езера и лагуни - и сякаш без усилие се плъзгат по повърхността им, докато търсят храна или подслон за малките си.

Но за съжаление тук не се случват чудеса, свързани с ходенето по вода - освен ако не смятате физиката и ходенето по растителност за чудо.

Всъщност те ходят по лилиите (заради което са получили другото си прозвище: лилийни тротинетки) и друга водна растителност, плаваща по повърхността на водата. Тези растения може и да имат малко вода по себе си, така че на пръв поглед изглежда, че яканата наистина ходи по вода.

Все пак, ако повечето видове животни се опитат да прекосят езерото със същата грация, скачайки от лилия на лилия, това ще завърши с бързо потъване под повърхността. Как тогава яканите успяват да го направят?

