„Топ Гън: Маверик" е най-касовият проект на Том Круз

Х итът на режисьора Джоузеф Косински „Топ Гън: Маверик" събра 902 милиона долара в боксофиса за по-малко от месец и се превърна в най-касовия филм с участието на Том Круз, съобщава „Дедлайн“.

Най-печелившият филм на Круз досега е „Мисия: Невъзможна: Разпад“ от 2018 г, който реализира 791 милиона долара в боксофиса.

According to Paramount, more than 16 percent of #TopGunMaverick's audience has seen the film more than once in theaters, while 4 percent have seen it four times or more https://t.co/uQcQvBWh6I