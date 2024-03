"Толкова се смях, че се изпуснах!": Темата табу

"Толкова се смях, че се изпуснах!" не е изречение, което може да повдигне веждата на повечето от нас. Стресовата инконтиненция - временна загуба на контрол върху пикочния мехур, свързана с действия като скачане, кашляне и смях - е проблем, който засяга хиляди хора, включително жени след раждане или при увеличена простата.

Но какво би станало, ако при всеки пристъп на кикотене пикочният ви мехур се изпразва напълно? Време е да хвърлим малко светлина върху инконтиненцията при смях.

Може ли наистина да се умре от смях?

Какво представлява инконтиненцията на смеха?

Наименованието "инконтиненция на смеха" прави това състояние да звучи много по-забавно, отколкото е в действителност. Става дума за неволно уриниране, предизвикано от смях, но не и от другите често срещани причини за стрес инконтиненция.

Състоянието най-често засяга деца и тийнейджъри на възраст между 7 и 14 години и е по-често срещано при момичетата, отколкото при момчетата. Въпреки че повечето деца израстват състоянието, в някои случаи то може да продължи и в зряла възраст. Тежестта на състоянието може да варира, като при някои страдащи се наблюдава пълно изпразване на пикочния мехур, но в други случаи функцията на пикочния мехур е нормална. Истинската инконтиненция при смях се среща доста рядко и учените не са наясно какво я причинява. Тя може да бъде и трудна за разграничаване от други причини за дневна инконтиненция при деца или да бъде диагностицирана погрешно, когато всъщност има друг основен проблем.

"Инконтиненцията е слабо описана и разбрана", пишат авторите на неотдавнашен преглед на обхвата на темата.

Една от теориите предполага, че тя се причинява от внезапна загуба на тонус на мускулите на тазовото дъно, подобно на катаплексията, която често се наблюдава при хора с нарушение на съня - нарколепсия. Според други хипотези мускулите на тазовото дъно са дисфункционални при тези лица или че мускулите на уретрата се отпускат неподходящо, което води до изпразване на пикочния мехур.

Прегледът в крайна сметка заключва, че "са необходими допълнителни изследвания", за да разберат учените по-добре това състояние и да разработят лечение за него.

Giggle Incontinence: What It Is, And Why It’s No Laughing Matterhttps://t.co/rjfshQR7dT