Чудовище в селото: Петър Благоевич, вампирът от Кисилево

О т всички неща, които се появяват през нощта, малко чудовища преследват сънищата ни така, както ужасяващият вампир.

Почти всяка култура по света има своя собствена версия на вампирите в своя фолклор, но версията, която повечето от нас познават, произхожда от Източна Европа.

Този регион е пълен с истории за вампири, като например историята на Петър Благоевич, известен още като "вампира от Кисилево". В това сръбско село от XVIII в. смъртта на Благоевич предизвиква страх и истерия, тъй като местните жители вярват, че той се е върнал от гроба, за да ловува живите хора.

Легендите разказват за мрачните събития при ексхумацията му, разкривайки отчаяния опит на общността да се отърве от предполагаемия вампир. Подобни случаи водят до вампирска истерия, която се разпространява в голяма част от Европа, докато не привлича вниманието на писатели като Брам Стокър, който ни дава прословутия Дракула.

Приказката за Петър Благоевич

Петър Благоевич е сръбски селянин, роден през 1662 г. Той прекарва по-голямата част от живота си в сръбското село Кисилова (смятано за съвременното Кисилево) и води съвсем незабележителен живот до смъртта си (по неизвестни причини) през 1725 г.

Смъртните случаи не са рядкост в живота на селото по онова време, но необичайното е, че всеки от загиналите има една и съща ужасяваща история за разказване. На смъртното си легло всеки от тях твърдял, че е бил удушен от наскоро починалия си съсед.

През този период се появила и вдовицата на Благоевич, която твърдяла, че той я е посетил през нощта и е поискал опинци (обувки). Скоро след това тя избягала от селото и се преместила.

Започват да се появяват и други истории за този мъж, всяка по-тревожна от предишната. В друга история се твърди, че Благоевич се е върнал вкъщи през нощта и е поискал храна от сина си. Когато младият мъж отказал, бащата уж го убил жестоко, като го нахапал до смърт и изпил кръвта му.

Суеверните местни жители решават, че тялото на Благоевич трябва да бъде изровено и изследвано за следи от вампиризъм. Това означавало да се провери дали косата, брадата или ноктите му са пораснали и дали е бил достатъчно разложен.

Не е изненадващо, че изкопаването на мъртъвци не се одобрявало, затова селяните поискали местният чиновник Камералпровизор Фромбалд, заедно с местния свещеник, да присъстват на проверката. Фромбалд се опитал да възрази, като казал, че му е необходимо разрешение от властите в Белград, но молбите му останали без отговор.

Местните жители все пак смятат, че си имат работа с вампир и са категорични, че нямат време за губене. Според местните легенди по време на османското владичество цели села са били изтребени от вампири.

