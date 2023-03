Кури-Вини: Завръщането на изгубения робски език на САЩ

Т ой се ражда от ужасите на трансатлантическата търговия с роби и след това бавно изчезва. Сега носителите му го възвръщат като част от своята идентичност. Става дума за забравения език кури-вини, който има дълбоки корени и вече все по-често може да се чуе в някои райони на Луизиана, САЩ. Нека надникнем в неговата история.

В "Hideaway on Lee", бар и музикално заведение в Лафайет, Луизиана, Седрик Уотсън изпява текста на "Oh, Bye Bye" на луизиански френски. Мелодията никога не пропуска да вдигне тълпата на крака, танцувайки темпераментния двустъпков танц, който тук сякаш всички знаят толкова интуитивно, колкото и как да обелят раци, пише BBC.

Днес Уотсън е един от най-ярките съвременни таланти в американската зидеко музика. Зидеко е традиционната музика на цветнокожите креоли от Луизиана - историческа етническа група, описваща смесени раси, родени от европейски заселници и африканци в колониалните САЩ. Тя съчетава елементи на блус, R&B и соул и разчита в голяма степен на ударни техники, които отразяват афроамериканските и афрокарибските ѝ корени. Освен на английски и луизиански френски, се пее и на кури-вини.

Уотсън е част от гражданското движение за възраждане на Кури-Вини - историческо наименование на креолския език на Луизиана, което е възстановено, за да се предотврати объркването му с други неща, свързани с "креолския" език, като етническа принадлежност, музикални стилове и кулинарни традиции.

