Да абдикираш, когато ти писне: 10 кралски особи, които се отказаха от трона

В историята е имало много монарси - някои добри, други лоши, а трети - забравени. Някои монарси, като кралица Елизабет II, са управлявали в продължение на десетилетия, но управлението на много други е било много по-кратко. Въпреки че сме склонни да мислим, че монархът е работа за цял живот, истината е, че много монарси са абдикирали, като по същество са се отказали.

Понякога те са били принуждавани, а понякога са го правили по лични причини. Ancient Origins предлага подбор от десет монарха от цялата история, които са решили да абдикират и да се откажат от короната си.

Римският император Диоклециан абдикира в полза на своята градина

Като римски император Диоклециан има доста впечатляващо досие. Диоклециан, за когото се твърди, че е син на роб, е работил усилено и се е издигнал във военната йерархия, докато не поема управлението през 284 г. След като поел управлението, той осъзнал, че империята е станала твърде голяма и има все по-голяма вероятност да се разпадне.

Знаейки, че един човек не може да управлява толкова голяма империя, император Диоклециан разделя империята на две и обявява източната ѝ част за своя. По-късно той я разделя отново, образувайки тетрархията. Историята показва, че планът му е проработил; разделянето на империята я стабилизира и ѝ позволява да просъществува още двеста години.

През 303 г. Диоклециан се разболява тежко по време на посещение в Рим. Смята се, че той вероятно е получил инсулт. Това служи като сигнал за събуждане на Диоклециан и той решава да се оттегли, за да може да прекара оставащите си дни в родния си град Сплит в Хърватия.

Неговият съуправител Максимиан помолил Диоклециан да се върне на власт, но Диоклециан отговорил, че предпочита да прекара оставащите си дни в градината си, отколкото да се върне на власт. Диоклециан прекарва остатъка от дните си, наслаждавайки се спокойно на пенсионирането си.

Византийският император Юстин II: Абдикира в момент на яснота

Всеки, който е изучавал монархиите, бързо стига до един извод - монарсите и лошото психическо здраве често вървят ръка за ръка. Може би това е натискът от управлението на огромни империи, може би е често ограничената генофонд, но доста монарси са се пречупвали.

Юстин II доброволно абдикира през 574 г. Защо е решил да предаде трона?

Страдал е от "умопомрачение". През месеците, предшестващи абдикацията му, той произволно нападал придружителите си, издавал произволни животински звуци и започнал да се самонаранява.

Във все по-редките си моменти на ясно съзнание император Юстин II осъзнава, че положението му е несъстоятелно и че трябва да постъпи правилно за империята си: да абдикира. Той осиновява един от своите генерали, Тиберий, за свой син и наследник и абдикира.

Султан Мурад II от Османската империя абдикира (временно)

Понякога абдикацията не се утвърждава. Султан Мурад II се опитва всячески да се оттегли от лидерството, но е въвлечен обратно.

Fascinating! old manuscripts were discovered in Greece and show how Murad II, the Ottoman ruler who conquered Thessaloniki – the closest city to Mount Athos – signed a legal document in 1430 protecting the communityhttps://t.co/arnpCNjhOr — Amjed Rasheed (@AmjedRasheed) October 22, 2022

Мурад абдикира от поста си начело на Османската империя през 1444 г. и предава ключовете на кралството на сина си Мехмед II. Днес историците смятат, че той се е опитал да избегне обичайните кръвопролития, които следват смяната на османското ръководство. Той се надявал, че мирното предаване на властта на сина му ще спре династичната драма. Мехмед бил владетел в продължение на 23 години и прекарал голяма част от това време в борба с вътрешни и външни заплахи.

Едно от последните му действия като владетел е подписването на мирен договор с полския и унгарския крал Ладислав III. Той вярва, че управлението на сина му ще бъде много по-мирно от неговото. Тъй като смятал, че кралството му е в безопасност, изглеждало, че няма по-подходящ момент да абдикира.

Той греши. По-малко от година след като Мурад абдикира, Ладислав нарушава думата си и повежда многонационални сили към контролираната от Османската империя днешна България.

Ладислав планирал да изгони османците от Европа и вярвал, че неопитният Мехмед II няма да може да го спре.

Изглежда, че крал Ладислав е бил много прозорлив. Мехмед осъзнал собствените си ограничения и помолил баща си да се върне на власт, за да поведе отново османските армии. Мурад се опитва да откаже, но синът му го пренебрегва, заявявайки: "Ако си султан, заповядай на армиите си. Ако аз съм султан, заповядвам ти да командваш моите войски."

Това проработило и Мурад скоро победил кръстоносците в битката при Варна. През 1446 г. той е възстановен като султан и управлява до смъртта си през 1451 г. След кончината на баща си Мехмед II се връща на власт, вече готов да ръководи. Две години по-късно той превзема Константинопол, като е научил много от баща си.

Абдикацията на императора на Свещената Римска империя Карл V

Карл V имал много предимства; като владетел на Свещената римска империя през XVI в. той бил най-могъщият владетел в Европа, а оттам и един от най-могъщите хора в света. Това му спечелва много врагове.

Проблемът е, че Карл е прекарал голяма част от живота си в лошо здраве, страдайки от мигрена и подагра. С влошаването на здравословното му състояние това се отразява на способността му да управлява. Когато през 1552 г. французите превземат Мец, Шарл не е в състояние да реагира поради влошеното си здраве и подарява на един от най-големите си врагове голяма победа.

Скоро след тази загуба той решава да абдикира. Предава императорските си титли на брат си Фердинанд I и дава цялото си имущество на сина си Филип I. Напуска кралския живот и прекарва остатъка от дните си в манастир.

Цар Иван IV, по-известен като Иван Грозни: Друг опит за абдикация

Ivan IV Vasilyevich -- otherwise known as Ivan Grozny or “Ivan the Terrible” -- formally assumed the title of tsar on this date in 1547. pic.twitter.com/pVY3OlKJFq — Dave Noon (@davenoon1970) January 16, 2019

Подобно на Мурад II, Иван IV е монарх, чиято абдикация не се удържа. За разлика от Мурад обаче, много се спори дали абдикацията на Иван е била истинска, политически трик или резултат от психическо заболяване.

Иван Грозни абдикира на 3 декември 1594 г. Той обявява на болярите (благороднически семейства, които съставляват правителството), че планира да напусне Москва и да извърши поклонение в Александровата Света гора. Той им казал, че му е писнало от постоянните им разхищения, заговори и предателства, затова си тръгва.

Скоро болярите осъзнават, че абдикацията на Иван е проблем; те се опасяват, че гражданите ще се разбунтуват без своя лидер. Болярите изпращат пратеник при Иван с молба да се върне и обещават, че ще се държат прилично, ако той го направи. Иван се съгласява при условие, че му бъде позволено да екзекутира всеки болярин, когото заподозре в измяна, без последствия.

Това не била безсмислена заплаха. Веднага след като се завърнал, Иван прочистил всяко болярско семейство, което смятал за нелоялно, а такива имало много. Историците са раздвоени по въпроса дали абдикацията на Иван е била просто заговор за получаване на повече власт. Ако е било така, то е било гениално. Други историци обаче смятат, че абдикацията е резултат от недиагностицирано психично заболяване.

Възможно е абдикацията на Иван да не е била политически ход, а просто изблик на гняв, който в крайна сметка се е оказал полезен за него.

Йоан II Казимир Шведски абдикира, след като му е писнало

Понякога монархът получава лошо наследство. Управлението на Йоан II е изпълнено с трудности големи загуби на територии, постоянни войни и много, много поражения. През 1660 г. той губи претенциите си за шведския престол , а през 1667 г. трябва да предаде многобройни източни територии на Русия след големи военни поражения.

Не е изненадващо, че всички тези поражения правят бедния Джон все по-непопулярен у дома. До края на 1667 г. той отблъсква различни бунтове у дома, както и постоянни конфликти в чужбина. Когато съпругата му Мария Луиза Гонзага умира през 1667 г., това сломява монарха. Йоан II Казимир Ваза решава, че това е достатъчно, и абдикира на 16 септември 1668 г. Той напуска Полша и се завръща във Франция, където става абат на Сен Жермен-де-Пре в Париж.

Цар Николай II на Русия: Абдикация по време на революция

Спокойно може да се каже, че руският цар Николай II не е бил популярен монарх. Финансовата и човешката цена на ролята на Русия в Първата световна война е навредила изключително много на репутацията на Николай и е предизвикала сериозни критики към управлението му.

Tsar Nicholas II and His children with Cossack officers, 1916 ( colorized by @marinamaral2 )

Rus İmp.'nun son Çarı II. Nikolay ve çocukları pic.twitter.com/FfYXZQL6dP — tarihduragi (@tarihduragi) March 20, 2017

През 1917 г. руският народ е изправен пред голям недостиг на храна и масови стачки. Хората са разгневени и призовават за социалистическа революция. Когато недоволството преминава в насилие и избухват бунтове, правителството на Николай губи всякакъв контрол. На 15 март 1917 г. той е принуден да абдикира.

Николай и семейството му са изпратени да живеят в изгнание. Ако Николай е мислел, че абдикацията му ще спаси семейството му, за съжаление е грешал. По-късно болшевиките екзекутират Николай и семейството му, опасявайки се, че един ден те могат да бъдат използвани като контрареволюционни фигури срещу тях.

Густав IV Адолф в Швеция: Принуден да слезе от трона

Густав ІѴ Адолф е крал на Швеция от 1792 г. до свалянето му от престола и принуждаването му да абдикира през 1809 г. В зависимост от това кого питате, Густав е бил или изключително некомпетентен, или изключително нещастен.

Управлението на Густав IV започва добре, поне в сравнение с това на неговия предшественик Густав III, тъй като управлението му е пълна катастрофа. Густав III води изключително скъпоструваща война срещу Русия, която почти довежда Швеция до фалит. Когато Густав III е убит и Густав IV е коронясан, благородниците и населението са просто щастливи, че имат нов лидер.

Положението на новия Густав започва да се влошава през 1798 г., когато две години наред се наблюдава повсеместен неурожай, който задълбочава финансовите проблеми на кралството. Обстоятелствата се влошават още повече през 1805 г., когато той се присъединява към Третата коалиция срещу Наполеон. Това е война, за която Швеция не е подготвена и не може да си позволи. Кампанията не върви добре и скоро французите превземат шведска Померания.

Управлението на войната от страна на Густав IV довежда до преврата от 1809 г., при който офицери от армията го свалят от власт. Той се съгласява доброволно да абдикира, за да може синът му да заеме трона вместо него. Синът му обаче никога не се възкачва на трона. Революционерите се опасяват, че синът на Густав може да бъде заплаха в бъдеще, затова поставят на престола чичото на Густав, Шарл.

Густав прекарва остатъка от живота си в Швейцария, където живее в малък хотел. Остава самотен и огорчен, докато накрая умира от инсулт. Всъщност не му е бил предоставен голям избор, но той винаги е съжалявал, че е абдикирал.

Крал Едуард VIII на Обединеното кралство: Бракът надделява над монархията

Може би най-известната абдикация в историята е тази на крал Едуард VIII, който абдикира по любов. Когато крал Джордж V умира през 1936 г., синът му крал Едуард VIII е на път да заеме трона.

Английският монарх е бил и глава на Англиканската църква. Това било свързано с много правила и традиции по отношение на начина, по който се очаквало монархът да живее. Едно от тези правила било, че монархът не може да се ожени за някой, който е разведен.

Това се оказало проблем за Едуард, който имал дългогодишна връзка с американската актриса Уолис Симпсън, която била разведена. Първоначално Едуард се обърнал към парламента с предложение за заобиколен вариант, който да му позволи да се ожени за Симпсън и да продължи да бъде крал. Английският парламент категорично отказва.

Едуард предпочита Симпсън пред короната и обяви абдикацията си. Така короната отива при брат му Алберт, който става Джордж VI. В реч пред нацията Едуард обявява, че предпочита жената, която обича, пред короната.

17 October 1936. Newspaper owner, Lord Beaverbrook (left), promised Edward VIII his relationship with Wallis Simpson would be kept out of the press. pic.twitter.com/PM61Ffpsn1 — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) October 17, 2022

Абдикацията на Едуард има огромни последици за кралското семейство. То променя линията на наследяване, така че дъщерята на Джордж VI, Елизабет, става кралица след неговата смърт. Елизабет става най-дълго управлявалият монарх в Обединеното кралство до смъртта си през 2022 г.

Аналитична абдикация: Император Акихито на Япония

Japan's parliament passes historic bill enabling Emperor Akhito to become the first monarch to abdicate in 200 years https://t.co/7qA7endVNA pic.twitter.com/rCP5QaTcpo — CNN (@CNN) June 9, 2017

Към момента на изготвяне на настоящия доклад най-скорошната абдикация е тази на император Акихито от Япония. През 2016 г. стана ясно, че Акихито възнамерява да абдикира, за да може неговият син, тогавашният принц Нарухито, да заеме трона . Мотивите му били, че е на преклонна възраст и е имал няколко здравословни проблеми, поради което смята, че е време някой по-млад да поеме управлението.

Имаше само един проблем - според японското законодателство Акихито не можеше да абдикира. Абдикацията би изисквала изменение на Закона за императорския дом. През май 2017 г. кабинетът на Япония издаде законопроект, който позволява на Акихито да абдикира. Той беше приет и влезе в сила на 8 юни 2017 г. Акихито абдикира на 30 април 2019 г., като става първият японски император, който прави това от 1817 г. насам.

Тези десет владетели напуснали властта при най-различни обстоятелства. Дори тези, които избраха да абдикират, го направиха по различни причини. Въпросът за абдикацията се повдига по-често през последните години. Много от останалите монархии в света имат проблем с възрастта.

Оцеляването на тези монархии, които са по-скоро фигуранти, отколкото диктатори, зависи повече от всякога от тяхната популярност.

Например крал Чарлз III на Обединеното кралство е бил изправен пред призиви да абдикира много преди смъртта на майка си, кралица Елизабет II. Както Акихито знаеше, понякога е необходима млада кръв, за да се вдъхне живот на застаряващата институция