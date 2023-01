Съществуването на кинозалите е застрашено

К инозалите са застрашени от дискретното оттегляне на американските студиа, съобщи „Монд“. Въпреки че холивудските продукции традиционно се възприемат като „врагове“ на френското кино, те позволяват на киносалоните да се издържат.

Things certainly look rough for movie theaters these days, but Ari Emanuel, co-founder of one of the world’s largest talent agencies, strongly disagrees with folks who think cinemas will disappear https://t.co/o8tVf7ySTa

От десетилетия ключът към състоянието на френското кино е пазарът на американски филми. Блокбастърите носят добри приходи за залите.

През последните години големите студиа концентрират инвестициите си към продукции с бърза възвръщаемост на приходите. Покупката на билет или абонирането за стрийминг услуга са равностойни за производителите. Не е така обаче за киноразпространителите. През 2022 г. едва 69 американски филма са били прожектирани във Франция.

No, I don't think movie theaters will ever disappear from places like New York City or Los Angeles. But, it's the rest of the country I'm worried about. https://t.co/tXqRXbWlYo pic.twitter.com/yk3Ux6afAb