"Сън": Втори развод в кралското семейство

П леменникът на Елизабет II обяви, че със съпругата си са взели решение да се разведат.

Новината идва дни след като внукът на кралицата Питър Филип също обяви развод, след 12 години брак.

Дейвид Армстронг-Джоунс, графът на Сноудън и съпругата му Серена, сключват брак през октомври 1993 година.

Въпреки 20-те години брак, двамата взимат взаимното решение да приключат взаимоотношенията си.

Говорителят на графа, който е син на покойната принцеса Маргарет, обяви пред медиите: „Графът и графинята на Сноудън са взели взаимно решение, че бракът им е изчерпан, затова ще се разведат. Те молят пресата да зачита техния личен живот, както и този на семейството им."

