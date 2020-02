The Sun: Нови трусове в кралското семейство – внук на кралицата пред развод

Л юбимецът на Кралицата – принц Питър Филип е пред развод със съпругата си Отъм, пише The Sun.

Преди дни съпругата на най-големия внук на Елизабет II писка да се разделят след 12 години брак. Двамата имат две деца - Савана на 9 години и Айла на 7.

Източници на изданието твърдят, че съпругата на Питър пожелала да последва примера на Меган и Хари, и да замине за Канада.

