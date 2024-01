Свещените гори: Божествени обиталища, запазени във времето

С вещените гори и дъбрави са девствени гористи местности, които различни религиозни общности по света пазят от векове като обиталища на духовното или божественото, предаде Асошиейтед прес.

Хиляди свещени гори са оцелели - в Етиопия, Италия, Япония, Сибир, Австралия, Северна и Южна Америка и Индия, но и те са застрашени от климатичните промени, замърсяването и урбанизацията.

Свещените гори също така са и съкровищници на биоразнообразието и често са последен бастион за растителни и животински видове, които са станали редки или дори изчезнали на други места в тези региони.

Поколения наред за тях са се грижили предани гледачи, сега еколози и правителства полагат усилия за защитата им.

В много части на света малки горички или по-големи гори са запазени, защото местните хора смятат, че тези пространства са тяхната връзка с божественото.

Свещените гори имат редица общи неща. Те често се намират в хълмисти райони, където се смята, че живеят божества. Дърветата, реките, растенията, животните, дори камъните, които се срещат в тях, също се възприемат като свещени.

В много свещени гори има ограничения, забраняващи дейности и ограничаващи достъпа само до определени общности. Ловът, събирането, рязането на дърва, отглеждането на култури и други дейности могат да бъдат строго забранени в тези пространства. В много свещени гори дори отчупването на клонче или откъсването на листо или цвете е неприемливо.

Селви Нанджи е член на племето курумба, което се грижи за Банагуди Шола - свещена гора в Котагири в Южна Индия. Тя разказва, че местата за поклонение и храмовете в тази гора често са ограничени до членовете от мъжки пол, които извършват ритуалите и се грижат за светилищата.

Нанджи, която сега живее в Швеция, е написала книга, озаглавена Devasolai, което на езика на племето курумба означава "свещена гора".

India’s “sacred forests” are Indigenous hallowed ground as well as an important source of biodiversity. Now, environmentalists are working with communities in a majority-Christian state to help people of all faiths see the forests as worthy of protection. https://t.co/seiKZbr4k6