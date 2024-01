Ето защо десетки коледни дръвчета се изхвърлят в ледените води на Стокхолм

Д есетки коледни дръвчета се изхвърлят в ледените води на Стокхолм, за да подхранят хабитата на дивите морски видове в Стокхолмския архипелаг, съобщи АФП.

Активисти и компании, свързани с опазването на околната среда, приветстват инициативата на националната асоциация на рибарите, която подпомага балансирането на екосистемата, застрашена от човешката дейност.

Допреди дни тези борови дървета бяха част от интериора в шведските домове. След празниците към стъблата им се прикрепят камъни и те са изхвърлени от лодка в езеро в индустриалната зона на шведската столица.

VIDEO: Every year, dozens of discarded Christmas trees are thrown into Stockholm's icy waters, which provide a welcome habitat for marine wildlife once sunk to the bottom. pic.twitter.com/Pf03DcRuVZ