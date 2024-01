Водораслите - ключът към предотвратяване на масовия глад след ядрена война

У чените са открили изненадващ алтернативен източник на храна, който може да спаси огромен брой животи след катастрофална ядрена война - водораслите.

Една ядрена война би потопила нашата планета в дълбока ядрена зима. В най-лошия сценарий ядрен обмен между САЩ и Русия (които заедно притежават почти 90% от световните ядрени оръжия ) може да изхвърли до 165 милиона тона (150 милиона метрични тона) сажди в земната атмосфера, намалявайки температурите на повърхността с 9 градуса по Целзий и изпращайки глобалното производство на калории да спадне с цели 90%.

Но в ново проучване учените установиха, че в рамките на 9 до 14 месеца ядрена война, огромни масиви от водорасли, отгледани на въжета в Мексиканския залив и по източното крайбрежие, могат да бъдат събрани - което ще помогне да се изхранят до 1,2 милиарда души.

В най-голяма степен фермите за водорасли ще заменят 15% от храната, консумирана в момента от хората, като същевременно ще осигурят 50% от текущото производство на биогорива и 10% от храната за животни. Изследователите публикуваха откритията си на 9 януари в списание Earth's Future.

„Над 2 милиарда души биха били застрашени от глад след умерена ядрена война между Индия и Пакистан и 5 милиарда души след ядрена война между САЩ и Русия“, каза пред Live Science, съавторът Черил Харисън. "По този начин има нужда от проучване на алтернативни храни."

Най-непосредствените ефекти от ядрена война, поне за тези в целевата област, са изгаряне, последвано от радиационно отравяне за тези в околните райони. Тези ужасяващи ефекти са известни, откакто САЩ хвърлиха атомната бомба "Little Boy" върху японския град Хирошима на 6 август 1945 г.

Една единствена бомба, с пет пъти по-малък капацитет от термоядрените бомби в съществуващите арсенали, уби около 140 000 души в рамките на пет месеца и унищожи или сериозно повреди повече от 60 000 от приблизително 90 000 сгради в града.

И все пак потенциално най-смъртоносният резултат дори от ядрена война в малък мащаб е въздействието, което тя би имала върху селското стопанство. В сценария на Страшния съд на „ядрена зима“ радиоактивен прах и дим биха блокирали значителна част от слънчевата светлина. Това ще доведе до падане на температурите, задушаване на много от световните култури и вероятно създаване на глобален глад, който може да убие милиарди хора.

В предишно проучване изследователите моделираха апокалиптичните последици от ядрена война. Сега, за да проучат как някои хора могат да оцелеят, учените са моделирали растежа на културите в среда, в която температурите не падат толкова рязко – тропическите океани.

