Страдат ли вегетарианците по-често от депресия?

Б разилски изследователи са открили връзка между вегетарианството и депресията. Според проучване, публикувано в Journal of Affective Disorders, при тези, които не ядат месо, вероятността да бъдат диагностицирани с пристъпи на това психично разстройство е два пъти по-голяма.

Анализът е отчел различни хранителни фактори, включително общ прием на калории, прием на протеини и микроелементи и степен на преработка и усвояване на храните. Установено е, че по-тежката депресия сред вегетарианците не се дължи на по-ниската калоричност на диетата им.

