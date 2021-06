Учени: Вегетарианците са изложени на по-малък риск от тежък COVID-19

В егетарианците са изложени на по-малък риск от тежко преболедуване на COVID-19. Toва сочи ново проучване, направено в шест държави, цитирано от "Ройтерс".

Meat-free diet may lower severe disease risk; no serious problems found with AstraZeneca shot in Scotland https://t.co/KLckYxD0hj pic.twitter.com/NZgZFgaFr1