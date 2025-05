Стар, по-стар, най-стар: Вижте най-възрастните хора на света

Б разилската монахиня Ина Канабаро Лукас, родена на 8 юни 1908 година, бе най-възрастният човек на света. Нейният орден в бразилския град Порто Алегре съобщи, че тя е починала на 116 години и 326 дни, съобщи Deutsche Welle.

По данни на медиите монахинята е била почитателка на местния футболен отбор. А на 110-годишна възраст е била благословена от наскоро починалия папа Франциск.

Сега "титлата" най-възрастен човек на света преминава към 115-годишната британка Етел Катъръм, родена на 21 август 1909 година. В отговор на въпроса как е постигнала това дълголетие, тя казва: "Никога да не спориш с никого! Аз се вслушвам и после правя каквото си искам".

Sister Inah Canabarro Lucas, the oldest person in the world, died Wednesday in Porto Alegre, Brazil, at the age of 116.



Born on May 27, 1908, the Teresian nun was the oldest person in the world, according to LongeviQuest, a group of researchers that studies centenarians.



