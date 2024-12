SpaceX изстрелва последната си мисия за тази година

SpaceX завърши първото от трите си планирани изстрелвания на Falcon 9 преди края на годината. Триото започна с мисията Starlink от базата на космическите сили Ванденберг в Калифорния.

Мисията Starlink 11-3 добави още 22 спътника V2 Mini към мегаконстелацията в ниска околоземна орбита. Изстрелването от космическия стартов комплекс 4 East (SLC-4E) се състоя в 17:58 ч. местно време на 28 декември.

Първата степен на ускорителя Falcon 9, поддържащ тази мисия, с опашен номер B1075 във флота на SpaceX, стартира за 16-и път. Преди това тя е подпомагала изстрелването на мисиите Transporter-11, SARah-2 и 12 Starlink.

Малко повече от 8 минути след изстрелването B1075 се приземи на безпилотния кораб с име "Of Course I Still Love You" („Разбира се, че все още те обичам“), който се намираше в Тихия океан. Това бе 115-ото кацане на ракета носител на OCISLY и 388-ото кацане на ракета носител до момента.

SpaceX има планирана още една мисия Starlink, преди да приключи 2024 г. Starlink 12-6 е позициониран за изстрелване от Космическия център „Кенеди“ във Флорида в полунощ, за да започне на 30 декември, ако няма метеорологични или технически забавяния.

Между тези полети на Starlink SpaceX ще направи още един опит за изстрелване на ‘Astranis: From One to Many’ („Астранис“: От един към много“) от космическата станция в Кейп Канаверал. По време на опита за изстрелване на 21 декември компанията е имала прекъсване на площадката, което е попречило на изстрелването.

Без никакви фанфари или обяснения за основната причина за проблема SpaceX реши да смени ускорителя, използван при полета на Astranis. Тя замени B1077 и на негово място вдигна B1083.

Ако приемем, че и трите изстрелвания могат да се осъществят преди Нова година, SpaceX ще приключи 2024 г. с общо 134 изстрелвания в орбита с помощта на ракетите от семейството Falcon, което е с 10 по-малко от целта на компанията, поставена в началото на годината. Два от тези полети са на Falcon Heavy, а останалите са на Falcon 9.

В публикация в X, Кико Дончев, вицепрезидент на SpaceX по изстрелването, отбеляза, че постигането на тези 3 ще отбележи и „рекордно тримесечие както за Falcon, така и за SpaceX“. Компанията е на път да осъществи 41 изстрелвания в орбита през това тримесечие.

