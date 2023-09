След по-малко от две седмици: Индийският луноход завърши разходката си по Луната

И ндийският луноход завърши разходката си по лунната повърхност по-малко от две седмици след кацането и вече е в "спящ" режим, съобщи АП, позовавайки се на контрола на мисията.

Mission controllers have put India's lunar rover into sleep mode less than two weeks after it landed at the moon's south pole.

It travelled 100 meters since leaving its lander to study the composition of lunar rocks and soil.

The rover was expected to operate only for one lunar… pic.twitter.com/BQHw4m1KcF