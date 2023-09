След опустошителните наводнения: Невероятен древен град е открит в Либия

Б едствието в Либия доведе до появата на неочаквани съкровища от древността, които привлякоха вниманието на властите и историците. Сред значимите открития е древният град Кирена, основан през 631 г. пр.н.е. от гръцки заселници. През IV в. пр.н.е. градът достига върха на своя просперитет, характеризиращ се с процъфтяващи селскостопански и търговски дейности.

Либийските власти, които инспектират древния град, откриват неоткрити досега и скрити археологически обекти след отшумяването на наводненията, които са причинили големи щети в целия регион. Откритията добавиха още едно ниво на сложност към и без това тежкото положение.

Д-р Ахмед Исса, експерт от катедрата по археология в университета "Омар ал-Мухтар", предложи да се сформира национален комитет, съставен от експерти, които да оценят и класифицират тези новооткрити археологически обекти и да разработят цялостен план за тяхното възстановяване.

Този исторически град, известен с гръцките си бани, достолепния храм на Зевс от V в. пр.н.е., храма на Аполон и други забележителни постройки, сега спешно се нуждае от защита и реставрация. Наводненията са нанесли сериозни щети, включително пукнатини по стените на тези археологически съкровища, което подчертава необходимостта от бързи действия.

