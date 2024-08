Седем слънца в небето? Видео показа зашеметяваща зрителна илюзия

З вездобройците в Китай бяха изненадани от видеоклип, който наскоро показва седем слънца на небето.

На кадрите, заснети по-рано този месец от жена на име Уанг от болница в Ченгду, се виждаха седем ярки петна, подредени едно до друго с различна интензивност, създавайки сюрреалистична сцена, която мнозина сравниха с неземна планета.

Видеото, което продължава около минута и се виждаше от различни ъгли, бързо привлече вниманието на зрителите. Това, което изглеждаше като космически спектакъл, обаче всъщност беше оптична илюзия.

Феноменът се дължи на пречупването на светлината през многослойното стъкло на болничния прозорец, което създава така наречените „виртуални образи“.

Всяко стъкло допринасяше за появата на отделно слънце. Въпреки научното обяснение, потребителите на социалните медии се забавляваха, спекулирайки за причината за „седемте слънца“.

"Sete Sóis" aparecem no céu da china. Reflexos internos da própria câmera ou fenômeno óptico raríssimo...? Chengdu, Sichuan, China – 18 ou 19 de agosto de 2024.



"Seven Suns" appear in the sky of China. Internal reflections of the camera itself or a very rare optical phenomenon? pic.twitter.com/lzxkGvcMQQ