В Берлин робот аватар замества болно момче в класната стая

С едемгодишният Джошуа Мартинанджели е твърде болен, за да ходи на училище. Но ученикът в берлинско училище все пак може да контактува с учителя и съучениците си чрез робот аватар, който седи на неговото място в класната стая и изпраща мигащ сигнал, когато иска да каже нещо, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Joshua Martinangeli, 7, interacts with his class through an avatar robot that sits in school in his place and sends a blinking signal when he has something to say https://t.co/q6DDpXXlZX pic.twitter.com/YaW6mtBdvy