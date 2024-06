Риана сподели, че иска още деца, мечтае за момиче

Р иана вече не иска да бъде единственото момиче в семейството си.

Говорейки пред Entertainment Tonight при представянето на новата си марка Fenty Hair, 36-годишната изпълнителка сподели, че въпреки че в момента не е бременна, тя не изключва възможността да има още деца. Риана вече е майка на синовете RZA на 2, и Riot на 10 месеца, които споделя с партньора си A$AP Rocky.

Попитана за предишните ѝ коментари, че иска да има и дъщеря, Риана се пошегува: „Вижте какво се получи“, имайки предвид двамата си сина.

Но когато бе попитана дали ще има "още деца", Риана каза: "Знаете ли какво, надявам се. Да. Не съм бременна, ако това е, което питате“, продължи тя и добави: „Определено бих имала още деца.“

Попитана дали би искала да добави момиче към семейството си, певицата отвърна: „Разбира се! С едно сладко момиченце би било толкова забавно.“

