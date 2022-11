Риана: Ако ще оставям бебето си, за да пея, трябва да е нещо специално

Р иана призна, че се чувства нервна преди изявата си на Супербоул, предадоха Ройтерс и АП. Тя ще има централна роля в шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол през февруари следващата година.

Попзвездата, която е носителка на 9 награди „Грами“, каза, че все още е неспокойна преди изпълнения на живо.

Изпълнителката роди първото си дете през май.

Риана каза, че е била несигурна и е имала нужда да помисли, след като е получила предложението да се появи на Супербоул – най-голямата музикална сцена, през февруари 2023 г.

Причината е била огромната телевизионна аудитория по цял свят. „Това е предизвикателство. Исках да приема и вече нямам търпение“, каза Риана в интервю, посветено на представянето на новата ѝ колекция бельо. „Ще имам страшно много работа. Това е, може би, най-значимото представяне в цялата ми кариера“.

