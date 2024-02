Райън Гослинг като Рамбо? Готов ли е Сталоун да "предаде щафетата"

С илвестър Сталоун може би е готов да предаде една от емблематичните си роли на Райън Гослинг.

Когато 77-годишният Сталоун се появи в "The Tonight Show" миналия петък, той и водещият Джими Фалън обсъдиха как в ролята на Кен Гослинг е почерпил значително вдъхновение от самия Сталоун. Разговорът накара Сталоун да спомене, че 43-годишният Гослинг му е казал, че е голям фен на филмите за Рамбо, в които Сталоун е в ролята на ветеран от войната във Виетнам, който се бори с цивилния живот и в крайна сметка се включва в допълнителни военни мисии.

"Запознах се с него на една вечеря и очевидно сме противоположности. Той е красив - аз не съм. Така се получава. Сериозно, можете ли да си ме представите като Кен? Това изобщо не би се получило", казва Сталоун за Гослинг.

"Но той казва: "Бях очарован от Рамбо и ходех на училище, облечен като Рамбо, и хората ме гонеха, а аз все не спирах." Райън просто продължаваше да казва, че е много свързан с Рамбо, и аз си помислих, че това е интересно. Ако някога предам щафетата, ще я предам на него, защото той обича героя", добавя актьорът.

