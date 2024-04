Провалена сексуална игра или убийство: Мистерията със смъртта на Гарет Уилямс от МИ6

Д нес живеем в свят, изпълнен със странни, чудати, а често и откровено глупави теории на конспирацията. Интернет позволи на всеки луд, който носи шапка от оловно фолио, да изкаже най-мрачните си фантазии и да се опита да ги превърне във факти.

Но истината е, че живеем в свят, пълен с истински конспирации. Олигарси, които се прострелват по няколко пъти в тила, преди да скочат от прозореца, ударни отряди, облечени като тенисисти, чай с полоний и покрити с новичок дръжки на врати, са само няколко примера.

Може би най-странният от тях обаче е разказът за Гарет Уилямс. Служителят на МИ6, който се предполага, че се е самоубил в торба.

Кой е Гарет Уилямс?

Гарет Уилямс е роден във Вали, Ангълси, Уелс. Донякъде вундеркинд в областта на математиката, той започва да учи математика задочно в университета в Бангор още в гимназията. На 17-годишна възраст се дипломира с отлична диплома.

По-късно защитава докторат в университета в Манчестър, но се отказва от последвалата аспирантура в Кеймбридж. Вместо това през 2001 г. постъпва на работа в GCHQ (Правителствената комуникационна централа на Обединеното кралство) в Челтнъм. Докато работи там, той наема една и съща стая в Престбъри, Глостършир, в продължение на почти десетилетие.

В месеците преди смъртта си той е предоставен от GCHQ (Government Communications Headquarters-Щабът на правителствените комуникации) на MI6 (Службата за външно разузнаване на Обединеното кралство) като разбивач на кодове. Твърди се, че е работил в Агенцията за национална сигурност (АНС) в САЩ и че тази работа е била насочена към Русия. Вестници, разполагащи с източници от разузнаването, съобщават, че той е помагал на АНС да проследява международни маршрути за пране на пари, използвани от руски банди.

Уилямс изчезва през август 2010 г., когато е в годишен отпуск. Работодателите му не са уведомили полицията, когато той е напуснал работа в края на отпуска си. Едва след като разтревожената му сестра вдигнала тревога, полицията и GCHQ се задействали.

Какво се е случило с него?

В понеделник, 23 август 2010 г., полицията отива в апартамента на Уилямс. Откриват голите му, разлагащи се останки във ваната на банята в основната спалня. Странното обаче е, че тялото му е било в червена чанта, която е била заключена с катинар отвън. За да е още по-странно, ключът за ключалката бил намерен вътре в чантата, под тялото.

Апартаментът е претърсен за ДНК и пръстови отпечатъци и резултатите са обезпокоителни. Върху чантата са открити фрагменти от ДНК на поне още двама души, но не може да бъде установена самоличността им. По катинара на чантата или по ръба на ваната нямало следи от пръстови отпечатъци на Уилямс. Нямало следи от насилствено проникване и следи от борба.

Независимият съдебен лекар бързо стигнал до заключението, че смъртта на Уилямс най-вероятно е причинена от "участие на трети лица". Основното доказателство е липсата на пръстови отпечатъци на Уилямс нито по ключалката, нито по ваната.

Полицията не е съгласна с това. Заместник-комисарят на столичната полиция Мартин Хюит смята, че е възможно човек по някакъв начин да се спусне в чантата във ваната и да се заключи в нея, без да докосне нищо.

Скотланд Ярд обещава да продължи да разследва смъртта, но през 2013 г. обявява, че смъртта на Уилямс вероятно е случайна. Те смятат, че няма достатъчно доказателства за борба или престъпни намерения.

Вместо това e решено, че смъртта на Уилямс вероятно е била провалена сексуална игра. Историята на търсенето в интернет разкрива, че в периода преди смъртта си той е посещавал уебсайтове на сексуална тематика.

В гардероба му са открити дамски дрехи от висок клас, което навежда на мисълта, че се е обличал в тях. И накрая, неговата хазяйка и собственик на жилището твърдят, че са го намерили завързан за леглото му три години по-рано, викайки за помощ. Те смятат, че причината за това е била от сексуално естество.

Има ли смисъл от заключението на полицията?

Многократно е изтъквано, че окончателното решение на Скотланд Ярд няма особен смисъл. Семейството на Уилям вярва, че става въпрос за прикриване и смята, че жизненоважни ДНК доказателства са били унищожени или прикрити. Те не са сами.

Главният инспектор Колин Сътън (вече пенсиониран) е най-опитният полицай, присъствал на местопрестъплението. И до днес той подозира нечиста игра. Той посочва, че въпреки че Уилямс е починал в средата на лятото, отоплението на апартамента е било включено на пълна мощност.

Това е често използвана стратегия за унищожаване на доказателства. Топлината и влажността означават, че тялото се разлага по-бързо, което унищожава доказателствата. Сътън заявява, че когато полицията е влязла в апартамента, в него е било задушно. Той е заявил, че тялото е било толкова разложено, че би могло да скрие следи от отравяне в организма на Уилямс.

Сътън също така смята, че апартаментът е бил „инсцениран“. Телефонът, лаптопът и други материали на Уилямс са били грижливо подредени на масичката за кафе. Той смята, че полицията сякаш е била насочена към лаптопа на Уйлямс и неговата история на сърфиране.

Липсата на пръстови отпечатъци и ДНК също e обезпокоителна. Не само че e липсвало ДНК на потенциалния убиец, но и имало много малко ДНК или пръстови отпечатъци, които да показват, че някой някога е влизал в апартамента. Сътън смята, че апартаментът е бил твърде чист.

По същия начин трябва ли да вярваме, че Уилямс не само е влязъл във ваната и чантата, без да ги докосне, но и никога не е докосвал ръба на собствената си вана? След като е живял там десет години, по ръба би трябвало да има някаква следа от пръстовите му отпечатъци.

Привлечен е и експерт, според когото е физически невъзможно Уилямс да се е заключил в чантата. Те смятат, че е вероятно Уилямс да е влязъл вътре, а след това някой друг да е заключил чантата отвън.

Зле прикрито убийство?

В крайна сметка е твърде вероятно никога да не разберем истината за това какво се е случило с Гарет Уилямс. И до днес официалната позиция е, че смъртта му е била провалена сексуална игра. Медиите с удоволствие приеха тази версия. Всъщност съдебният лекар по случая осъди изтичането на информация за сексуалността на Уилямс и евентуалното му преобличане в женски дрехи като „медийна манипулация“.

Случаят има всички белези на прикриване: медийна манипулация, липса на доказателства и общото усещане, че Скотланд Ярд е получил инструкции да замита всичко под килима. Фактът, че през следващите години източници от разузнаването разкриват ролята на Уилямс в разследването на Русия, не помага по въпроса.

Конспирация или не, разследването на смъртта на Уилямс е проведено лошо. В бързината за лесен резултат репутацията на един невинен човек, който е работил усърдно, за да защити страната си, е била изхвърлена в калта. Независимо дали вярвате или не в теориите на конспирацията, трудно е да се твърди, че смъртта на Уилямс не е била поне малко подозрителна.

