Продават къщата на Фреди Меркюри в Лондон

К ъщата, в която певецът Фреди Меркюри изживя последните десет години от живота си, се продава, съобщи АП.

"Гардън лодж" - къщата в неоджорджиански стил в Кенсингтън, се продава от консултантската компания Knight Frank, на цена над 30 млн. британски лири.

Freddie Mercury's home is on the market for first time since 1980 minus his 'exquisite clutter' https://t.co/z8XhwNjGyp

Меркюри, който беше вокалист на групата "Куин", купува имота през 1980 г. Това е годината, в която излиза албумът The Game. От него са хитовете Another One Bites the Dust и Crazy Little Thing Called Love, оглавили музикалните класации.

Според биографичната книга "Меркюри: Една интимна биография на Фреди Меркюри" (Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury) певецът плаща в брой за покупката на къщата, чиято цена тогава е била над 500 000 британски лири. "Видях къщата и се влюбих в нея. След половин час беше моя", е казал фронтменът на "Куин", цитиран в книгата.

Меркюри прави мащабен ремонт на имота и го обзавежда с ценни произведения на изкуството. Сред притежанията на певеца е имало картини на Пикасо, Дали, Матис.

"Харесва ми да бъде обграден от изумителни неща. Искам да живея по викториански, сред ексклузивни притежания", е казвал още певецът според биографичната книга.

Фреди Меркюри умира в тази къща през 1991 г. от пневмония вследствие на СПИН. Тогава той е на 45 години. Къщата, която има осем спални, и всичко в нея е завещано на неговата близка приятелка и бивша годеница Мери Остин, която известно време живее в къщата. През изтеклите години Остин е продала колекциите от сценични костюми, произведения на изкуството, текстове на песни. През миналия месец бе обявена и продажбата на къщата.

This is the final photograph of Freddie Mercury, lead vocalist of the legendary rock band, Queen, taken by his partner, Jim Hutton, at their London residence.



Queen, often regarded as one of the greatest bands ever, is renowned for the creation of the song "Bohemian Rhapsody,"… pic.twitter.com/jjb2FVCCI5