Проучване: Празничните трапези водят до повече фатални инфаркти

П разниците в края на годината са време да се съберете с приятели и семейство и да празнувате по различни весели начини.

Това може да включва вкусни ястия, изкушаващи десерти и може би нещо повече от няколко чаши вино или сезонни тематични коктейли. Въпреки че вкусните лакомства и алкохолните напитки са част от празничното забавление, те също могат да доведат до повече фатални инфаркти, според Американската сърдечна асоциация.

The Philippine Heart Association (PHA) on Wednesday urged Filipinos to be mindful of their food and drink intake at Christmas gatherings, saying cases of heart disease usually soar during the holidays.https://t.co/SeRq6inCxE