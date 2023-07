Познахте ли го? Любим герой от "Сексът и градът" с променена визия (СНИМКИ)

М ожете ли да познаете този емблематичен герой от "Сексът и градът"? Легендата на сериала е напълно неразпознаваема с новата си визия в „И просто ей така...“

Той е обичан от феновете на "Сексът и градът" по цял свят. И макар че обичайният му външен вид е незабавно разпознаваем за зрителите, в четвъртък в епизода на "И точно ей така..." звездата е почти неразпознаваема.

Трансформацията на характерния външен вид издаваше вибрациите на седемдесетте години и странния нов стил на героя, който се появи в 18 епизода на оригиналния сериал от 2002 до 2004 г. и в два последвали филма.

В забавните сцени главната героиня Кари Брадшоу - изиграна от Сара Джесика Паркър - се възхищава на факта, че той има коса, което води до смях от страна на другите герои.

Но можете ли да познаете звездата?

