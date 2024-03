Рио Гранде Рийс: Бразилският остров, който крие ценни минерали

О громен древен остров, който сега лежи на дъното на Атлантическия океан, може да съдържа огромни запаси от редкоземни елементи и други ценни минерали. Известно като Рио Гранде Рийс (RGR), потопеното континентално плато се е образувало като вулканичен хребет преди около 40 милиона години и някога е било голяма тропическа суша, покрита с растителност. Това съобщи порталът Live Science.

Разположен на около 1200 километра от бреговете на Бразилия, о Рио Гранде Рийс покрива около 150 000 квадратни километра морско дъно на дълбочина от 700 до 2000 метра. Идеята, че хребетът някога може да е бил остров, беше лансирана за първи път през 2018 г. и сега е потвърдена благодарение на нов анализ на почви от западната RGR.

Оценявайки минералогичните, геохимичните и магнитните свойства на седимента, авторите на изследването разкриват, че пробата е съставена предимно от червена глина, която съответства на характерната „червена земя“ (terra roxa), открита в много части на щата Сао Пауло. В почвата изследователите са открили множество минерали, които са типични за измененията на вулканични скали, включително окислен магнетит, хематит, гьотит и каолинит.

Взети заедно, тези открития показват, че глината се е образувала в резултат на интензивно химическо изветряне на вулканични скали в топъл, влажен климат с активни вулкани. Въз основа на този анализ изследователите заключават, че RGR е бил изложен на елементите по време на еоцена, който е продължил до преди около 35 милиона години и се е характеризирал с тропически условия.

„Нашето изследване и анализ ни позволиха да определим, че това наистина е остров. От геоложка гледна точка открихме, че глината се е образувала след последната вулканична дейност преди 45 милиона години. Следователно образуването датира отпреди между 30 милиона и 40 милиона години. И трябва да се е образувал в резултат на тези тропически условия“, обясни авторът на изследването Луиджи Йоване в изявление.

Предишни изследвания също разкриха, че потопеният остров е богат на ценни минерали като кобалт, литий и никел, както и ценени редкоземни елементи като телур. Като се има предвид, че тези материали са ключови компоненти на новите технологии, водещи до прехода от изкопаемите горива, разбираемо има голям интерес към извличането на природните богатства на RGR.

