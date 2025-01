21 януари – разкрит е заговор за убийството на княз Фердинанд

Н а 21 януари 1890 г. е разкрит заговор на майор Коста Паница за убийството на българския княз Фердинанд I и министър-председателя Стефан Стамболов. Паница е български офицер, майор, участник в Сръбско-турската война, Руско-турската война (1877 – 1878) и опълченец-поборник. Той е герой от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и Сръбско-българската война, деец на Македоно-одринското революционно движение, един от строителите на армията на България.

По време на преврата от 9 август 1886 г. срещу княз Александър Батенберг застава твърдо на страната на княза и е един от главните организатори на контрапреврата. След абдикацията на княза играе важна роля в политиката. Председател на Военния касационен съд. Привърженик на Стефан Стамболов по време на кризата от 1886 – 1887 г.

След като княз Фердинанд I заема българския престол Паница го смята за узурпатор.

В него все повече назрява идеята за организиране на заговор. Коста Паница влиза в конфликт и със Стамболов, поради умерената му политика по македонския въпрос. На 21 януари 1890 г. е разкрит заговор в столичния гарнизон за убийство на княз Фердинанд и министър-председателя Стамболов. Негов организатор е майор Коста Паница. Осъден от военен съд на смърт, той е екзекутиран на 16 юни.

Екзекуцията на Луи XVI

На тази дата през 1793 г. е екзекутиран френският крал Луи XVI. Той управлява като крал на Франция и Навара от 1774 до 1791, а след избухването на Френската революция и провъзгласяването на страната за конституционна монархия като „Крал на французите“ от 1791 до 1792.

В първите години на революцията продължава да оглавява изпълнителната власт, но със силно ограничени правомощия. През лятото на 1791 г. прави опит за бягство, а през лятото на 1792 г. е отстранен от властта и арестуван (10 август 1792). Съден е от Конвента, признат е за виновен в държавна измяна и на 21 януари 1793 е гилотиниран. Екзекуцията му слага край на абсолютната монархия във Франция.

Първи полет на „Конкорд“

„Конкорд“ е англо-френски свръхзвуков пътнически самолет, един от двата типа (заедно с ТУ-144) свръхзвукови самолети, извършвали пътнически полети. Постигнатата скорост е малко повече от мах 2, като трансатлантическият полет с „Конкорд“ продължава около 3,5 часа.

Използван е от авиокомпаниите British Airways и Air France от 21 януари 1976 до 24 октомври 2003 г. Всяка от компаниите е имала по 7 самолета. Най-забележителното преживяване с „Конкорд“ било, че той „изпреварвал залеза“. По време на полети рано вечерта от Париж или Лондон до САЩ самолетът е излитал по тъмно и е настигал слънцето – от кабината се е виждало как слънцето изгрява от запад.

Маршът на жените

Маршът на жените беше световен протест на 21 януари 2017 г., ден след първото встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати. Това беше предизвикано от политическите позиции и реториката на Тръмп, които бяха и се разглеждат като женомразки и представени като заплаха за правата на жените.

