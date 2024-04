Ето кое е най-здравословното месо

С поред публикацията, която се позовава на ScienceAlert, в продължение на година учените са наблюдавали отглеждането на мрежести и тъмни тигрови питони във ферми и са установили, че месото, получено по този начин, има много предимства в сравнение с обичайното говеждо или свинско.

(Във видеото научете повече за: Федерацията на месопреработвателите: Само 1/3 от свинското месо у нас е българско)

По-специално, той е по-богат на съдържанието на вътрешни микро- и макронутриенти. Освен това учените забелязали, че змиите растат бързо и не губят тегло дори след продължително гладуване.

The Everglades are full of wild, organic "free range" pythons.......



Uncoiling the future of food: Scientists say snake might be the solution for sustainable protein https://t.co/teKm8cEXVY