Почина американският композитор Стивън Зондхайм

А мериканският композитор, поет, драматург и автор на много бродуейски мюзикъли Стивън Зондхайм почина в петък в дома си в Роксбъри, щата Кънектикът. Това съобщи вестник "Ню Йорк таймс", като се позова на адвоката му, цитиран от агенциите.

Според изданието Зондхайм е починал внезапно на следващата сутрин след отбелязването на празника Деня на благодарността. Композиторът беше на 91 години.

“There are mouths to be kissed ⁰Before mouths to be fed ⁰And there's many a tryst ⁰And there's many a bed⁰There's a lot I'll have missed ⁰But I'll not have been dead ⁰When I die”

― Steven Sondheim R.I.P. (1930-2021)(died this day, November 26, 2021), "The Miller's Son"

Зондхайм остава един от най-известните театрални композитори и автори на песни от втората половина на 20 век. Носител е на рекорден брой награди "Тони" - осем.

Първата си награда печели през 1962 г. за комедийния мюзикъл "Странна случка напът за форума" (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum). Сред неговите мюзикъли са още "Суини Тод: Бръснарят демон от "Флийт стрийт" (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) от 1979 г. и "В гората" (Into the Woods) от 1987 г.

Автор е и на текста за мюзикъла "Уестсайдска история" от 1957 г.