Том Ханкс е Джепето в "Пинокио" на Робърт Земекис

И гралната версия на класическата анимация "Пинокио" (1940) на "Дисни" ще излезе на екран през есента на 2022 г., съобщи "Варайъти".

Премиерата на филма, над който компанията работи от 2015 г., ще бъде по стрийминг платформата Дисни плюс.

Режисьор и съсценарист на филма заедно с Крис Вайц е Робърт Земекис.

🎬 Director: Robert Zemeckis



👴 Geppetto: Tom Hanks



🧚‍♀️ Blue Fairy: Cynthia Erivo



🎩 Jiminy Cricket: Joseph Gordon-Levitt



(via Disney Q4 Earnings Call) pic.twitter.com/dO4TJyGYqM