Разходка с пингвини в Южна Африка

Близо до #Кейптаун е Боулдърс Бийч - защитен плаж, дом на колония от африкански пингвини. Боулдърс Бийч е част от Националния парк Тейбъл Маунтин. Пингвините са си избрали това място през 1982 г. и до днес се чувстват прекрасно тук. Тези африкански пингвини се срещат само по крайбрежията на Южна Африка и Намибия. Към днешна дата те са на ръба на изчезване. В резултат на това са под специалната закрилата на природозащитниците. @bezbagaj разказват за бреговете на Република Южна Африка тази неделя, 13 ч. по Diema. Photo credit: Без Багаж . . #africa #penguin #animals #animalslover #travel #instatravel #capetown #southafrica

A post shared by Vesti.bg (@vesti.bg_) on May 23, 2019 at 1:20am PDT