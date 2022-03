Пийт Дейвидсън ще полети към космоса

А мериканският комик Пийт Дейвидсън, който напоследък придоби известност и заради връзката си с риалити звездата Ким Кардашиян, ще полети към космоса следващата седмица с ракета на "Блу ориджин", предаде АФП, като се позова на съобщение на компанията.

Това ще бъде четвърти полет с екипаж за космическата компания на американския милиардер Джеф Безос. Ракетата ще бъде изстреляна от западен Тексас, както и предишните.

Дейвидсън, който е поканен за полета от "Блу ориджин", ще полети към ръба на космоса с петима други пътници, които плащат за полета си цена, която не е оповестена.

#NewShepard mission #NS20 will include Marty Allen, @NBCSNL’s Pete Davidson, @SharonHagle, Marc Hagle, @JimKitchen, and @DrGeorgeNield. Liftoff on March 23 is targeted for 8:30 am CDT / 13:30 UTC from Launch Site One. Read more 🚀: https://t.co/z8jXdnA9n4 pic.twitter.com/a2zIdCf2Mt