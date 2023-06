Елизабет Гилбърт отменя излизането на новия си роман заради войната в Украйна

А мериканската писателка Елизабет Гилбърт, авторка на бестселъра "Яж, моли се и обичай", отмени планираното излизане на новия си роман, чието действие се развива в Русия, заради войната в Украйна, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

"Сега не е моментът да публикувам книгата", озаглавена "Снежната гора" (“The Snow Forest”), чието действие се развива в Сибир", каза тя във видеопослание, публикувано в профила й в Инстаграм. "Не искам да допринасям за мъката на хората, които са страдали и продължават да страдат от изключителна болка".

Author Elizabeth Gilbert announced she would be removing her upcoming novel "The Snow Forest" from its publication schedule after she received backlash for publishing a historical novel set in Russia amidst the war in Ukraine. https://t.co/YDM43q89Mv — TODAY (@TODAYshow) June 12, 2023

Авторката, която съобщи за излизането на книгата миналата седмица, добави, че е получила "множество реакции от мои украински читатели, които изразиха гняв, тъга, разочарование и скръб от идеята, че съм решила да публикувам (...), независимо от темата, книга, чието действие се развива в Русия".

Important announcement about THE SNOW FOREST. Please note that if you were charged for your pre-order, you will be fully refunded. Thank you so much. pic.twitter.com/OAEmrjtfJx — Elizabeth Gilbert (@GilbertLiz) June 12, 2023

Гилбърт разказа, че е вдъхновена от новия коронавирус. Тя е живяла в изолация по време на пандемията, заобичала е това и "жадува за още по-дълбока тишина", отбелязва Асошиейтед прес. В опит да си представи докъде може да се отдалечи човек от съвременния свят, тя си припомнила статия в списание за семейство, което се криело в сибирската пустиня в продължение на половин век.

“Снежната гора” разказва историята на момиче с “голям духовен и творчески талант, израснало далеч, далеч, далеч от всичко, което наричаме нормално", каза тогава Гилбърт.

“Оттеглям тази книга от графика за издаване", обясни авторката . "Работя по други проекти и съм решила да насоча вниманието си към тях". По план “Снежната гора” трябваше да излезе през февруари 2024 г.

📣 Major announcement klaxon 📣

Introducing THE SNOW FOREST, the enchanting new novel from Sunday Times and international bestseller, Elizabeth Gilbert.



Coming February 2024 - set your countdown clocks now! pic.twitter.com/r0go8PGnUS — Bloomsbury Books UK (@BloomsburyBooks) June 6, 2023

Елизабет Гилбърт стана известна с мемоарите си "Яж, моли се и обичай", в които разказва за пътуването си до Италия, Индия и Бали. Книгата е адаптирана за големия екран, като в ролята на авторката е актрисата Джулия Робъртс.