Отложиха връчването на наградите „Грами“

П редстоящата церемония по връчването на наградите „Грами“ беше отложена, тъй като според организаторите има твърде много рискове, свързани варианта Омикрон на COVID-19.

Не е обявена нова дата за провеждането на събитието,

предаде БТА, позовавайки се на информация от Асошиейтед прес.

After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc