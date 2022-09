Откриха следи от опиум в гробове от XIV век пр. Хр. в Израел

С леди от опиум бяха открити в съдове, използвани за погребални ритуали от древните жители на Ханаан. Това е най-старата документирана употреба на опиоид в света, съобщи Ройтерс.

Бронзовите съдове са открити при разкопки в Тел Йехуд в Централен Израел през 2012 г. Датират от късната Бронзова епоха. Съдовете са с формата на обърнат надолу маков цвят. Открити са в гробове на жители на Ханаан и явно са били използвани за погребални церемонии – да послужат на мъртвите в отвъдния им живот.

Ново изследване на Университета за наука „Вайцман“, Университета в Тел Авив и израелската служба за антики показват, че в осем от съдовете се съдържат органични следи. Установено е, че това е опиум. Част от него е произведена на място, а друга част – в Кипър. Датирани са от XIV в. пр. Хр.

Изследванията са публикувани в изданието „Archaeometry Journal“.

