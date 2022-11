Откриха останки от страховит звяр, наподобяващ голям саламандър

Т иранозавър рекс често е наричан Кралят на динозаврите. Ново изследване показва, че милиони години по-рано на територията на Айова, САЩ, е бродил не по-малко страховит звяр, наподобяващ голям саламандър, пише "Дейли мейл".

Палеонтолози от музея "Фийлд" в Чикаго описват древното създание Whatcheeria, което е живяло преди 340 милиона години, наричайки го "Тиранозавър рекс на своето време".

"Древният хищник е изглеждал като голям саламандър с тясна глава, мощни челюсти и зъби като бръсначи, който се е хранил с каквото си пожелае", казва съавторът на изследването Бен Оту.

Въпреки че на дължина не е надхвърляло два метра, хищното създание е бил необичайно голямо за времето си. Анализирайки останки от Whatcheeria, учените са стигнали до заключението, че представителите на древния вид са преживели период на необичайно бърз растеж.

Съвременните влечуги, които са негови далечни роднини, растат бавно, но непрекъснато през целия си живот. За разлика от тях наподобяващият саламандър хищник се е развивал бързо на млади години, а достигайки зрялост, размерът му е оставал относително стабилен.

Според изследователите тази особеност е позволила на хищника да заеме най-високото място в хранителната верига, тъй като бързият растеж и внушителните му размери са му дали конкурентно предимство.

“If you saw Whatcheeria in life, it would probably look like a big crocodile-shaped salamander with a narrow head and lots of teeth. If it really curled up... it could fit in your bathtub, but neither you nor it would want it to be there.” https://t.co/MJ6TOpVfHO