Опасни ли са татуировките?

Д нес ги виждаме навсякъде. Мастилото за татуировки се инжектира в кожата на дълбочина 1-3 мм. Съществува риск от заболяване от ХИВ или хепатит, разказват в новото видео от канала "Now You Know" във Vbox.

Защо цветните татуировки могат да бъдат опасни

Пигментите „мигрират“ в тялото и се събират в лимфните възли, като имат неясни последици. Някои от пигментите са проектирани да се използват в автомобилната индустрия. Те съдържат канцерогенни вещества като сажди и никел.

Но няма конкретно доказателство, което да свързва татуировките със здравословните проблеми. Сами трябва да прецените дали си заслужава рискът.

Учени: Метални частици достигат лимфните възли по време на татуиране

