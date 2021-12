Окончателна победа за Меган Маркъл срещу "Мейл он сънди"

Б ритански съд отхвърли възраженията на таблоида "Мейл он сънди" срещу предишно решение, че е нарушил личното пространство на съпругата на принц Хари - херцогинята на Съсекс Меган, като е отпечатал откъси от писмо, написано от нея до баща ѝ, съобщиха световните информационни агенции.

Меган пред съда: Извинявам се, не си спомних по-рано

Меган заяви след обявеното съдебно решение, че победата ѝ е за всички, страхували се да защитават нещо, което са смятали, че е правилно. Тя добави, че е време вестникарската индустрия да се промени.

Меган изпраща писмото на баща си през август 2018 г., три месеца след сватбата си с принц Хари.

Бащата на Меган Маркъл: Всичко, което Меган и Хари правят е за пари

Отхвърлянето на обжалването спестява необходимостта Меган да се яви на процес, на който и баща ѝ, с когото са в лоши отношения, би дал показания.

