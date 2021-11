Бивша приятелка на принц Хари: Късметлийка съм, че връзката ни беше кратка

Б ившата приятелка на принц Хари - Флорънс Сейнт Джордж, с която херцогът на Съсекс излизаше няколко месеца през 2011 г., даде интервю пред The Times, в което заяви, че "се чувства късметлийка, че връзката им е била кратка".

"Беше наистина ужасяващо да си под постоянния фокус на медиите, затова реших, че този начин на живот не е за мен", споделя Флорънс.

Model Florence St George Feels "Lucky" Her Relationship with Prince Harry Was Short-Lived: "I take my hat off to those people who can cope with that lifestyle."