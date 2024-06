"О, Боже, не ме карай да плача": Дженифър Анистън с трогателен спомен за "Приятели"

Д женифър Анистън стана емоционална по време на скорошно интервю, когато я попитаха за хитовото шоу "Приятели".

Ситкомът бе ключов както за нейната кариера, така и за тази на покойния ѝ колега Матю Пери .

Анистън беше част от актьорския състав от 1994-2004 г. заедно с Пери, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дейвид Шуимър и Мат Лебланк.

Комедията беше огромен хит, доминираща в най-гледаното време, печелейки награди и редовно привличайки огромна аудитория през всичките си 10 години на излъчване.

Анистън трябваше да отдели малко време, за да се "събере", когато продуцент на Variety предложи нейният партньор в интервюто, звездата от "Abbott Elementary" Куинта Брънсън, да я попита „какво е да гледа „Приятели“ сега“.

Преди Брънсън да успее да зададе въпроса, Анистън каза: "О, Боже, не ме карай да плача."

„Съжалявам, току-що започнах да мисля за...“, добави емоционалната Анистън, очевидно имайки предвид Пери, който почина неочаквано в дома си през октомври на 54-годишна възраст.

Службата на съдебната медицина на окръг Лос Анджелис установи, че начинът на смъртта на Пери е нещастен случай, след като неговият асистент го намери безжизнен в джакузито в дома му.

„Не, добре съм. Това са сълзи на щастие“, отвърна тя, като избърса очите си.

