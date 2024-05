Обвиниха зоопарк, че боядисал кучета в черно и бяло и ги представил за "панди"

К итайски зоопарк е обвинен, че е боядисал кучета в черно и бяло, за да заблуди посетителите, че виждат "панди".

(Във видеото: Пандата Фу Бао се радва на новия си дом в Китай)

Публикации в социалните медии показват, че на 1 май зоологическата градина в Тайджоу е представила нова изложба с "кучета-панди". Посетителите са били таксувани с 20 юана (2,22 паунда), за да видят новата атракция.

Но посетителите на зоологическата градина в провинция Дзянсу открили, че животните всъщност са чау-чау - порода кучета от Северен Китай, известна с гъстата си козина - които са боядисани, за да приличат на панди, припомня Sky News.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ