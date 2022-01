Никълъс Кейдж ще става баща за трети път

М ладата съпруга на холивудския актьор Никълъс Кейдж ще го направи баща за трети път, съобщи в. "Сън", позовавайки се на представители на звездата.

"Бъдещите родители са невероятно развълнувани" - каза човек от обкръжението им пред вестника.

#NicolasCage to become a father for third time, expecting his first child with wife #RikoShibata.https://t.co/nFM6ZOKZ5L