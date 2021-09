Нидерландски градове искат забрана на фаст фууд

В ластите на пет града в Нидерландия настояват за законови процедури за забрана на продажбите и доставките на нездравословни храни, т. н. "фаст фуд", в заведенията за бързо хранене в опит да се борят със затлъстяването, според NL Times.

Става дума за Амстердам, Хага, Ротердам, Утрехт и Еде. Властите в тези градове са изпратили писмо до Пол Блокхаус, държавен секретар по здравеопазването, благосъстоянието и спорта, с молба за повече пълномощия, включително за намаляване броя на ресторантите за бързо хранене.

Отбелязва се, че въпросът за забрана на "фаст фуд" в заведения за бързо хранене е труден, тъй като градовете имат малко възможности да намалят количеството им в съответствие със закона за околната среда.

Dutch cities want to ban fast food restaurants in fight against obesity https://t.co/Wvbg39d4vN