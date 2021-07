Непозната болест унищожава птици в САЩ

Н ова епидемия се разпространява в САЩ, този път сред птиците, съобщи "Дойче веле".

Болестта заразява пернатите във федералната столица Вашингтон и се разпространява бързо. Експертите не знаят каква е причината.

На много места в САЩ хората откриват мъртви птици. Мистериозната болест върлува от месец април.

Birds in the United States appear to have been hit by a wave of mysterious illnesses since April, causing them to have swollen eyes and neurological issues that seem to be making the birds lose balance.https://t.co/LdH9uRNnPS