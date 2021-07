Мистериозна болест тегне над американски дипломати във Виена

П равителството на САЩ разследва скорошна серия от мистериозни здравни проблеми сред американски дипломати и други правителствени служители във Виена, предаде Асошиейтед прес.

Част от симптомите са сходни с тези, за които съобщиха американски дипломати и шпиони в кубинската столица Хавана през 2016 и 2017 г.

