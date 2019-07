Най-вредните навици на планетата

Н а тялото ви не му харесва, когато правите нещо нездравословно и той реагира. Ако пушите цигара – кашляте, пиете прекалено много – краката не ви държат, ако ядете прекалено много – надебелявате.

НАЙ-ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ ЗА ЗДРАВЕТО НИ

Вие може и да не искате да спрете, но тялото ви иска точно това. Вие живеете в това тяло, така че бъдете любезни с него. Откажете се поне от някои от вредните си навици и започнете като разберете кои са те.

Кои са абсолютно най-вредните за здравето ви навици? Вижте кои са те в галерията ни и си върнете контрола върху здравето ви, съветва сайтът Eat This Not That.

